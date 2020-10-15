 

Компания Apple выпустила beta 3 операционных систем iOS 14.2 и iPadOS 14.2

15.10.2020, 4:55, Новости дня

Компания Apple провела масштабную презентацию новых гаджетов и программных разработок. В частности, производитель представил очередные модели из линейки iPhone 12, HomePod mini, а также beta 3 операционных систем iOS 14.2 и iPadOS 14.2, над которыми все еще трудятся тестеры.

Впрочем, большое количество новых продуктов не могло не отобразиться на качества. В сети появились не самые лучшие отзывы инсайдеров об очередном варианте iOS. Как заявляли участники тестирования, третья бета оказалась не настолько захватывающей, как вторая.

Разумеется, стоит дождаться окончательного варианта, а уж затем делать выводы. Компания тем временем предоставила список устройств, которые будут совместимы с операционками 14.2. Начиная с iPhone 7 и выше.



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