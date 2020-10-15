Xiaomi выпускает бета-версию MIUI 12

15.10.2020, 4:55, Новости дня

Новая прошивка MIUI 12 в бета-версии будет доступна для флагманских смартфонов. Об этом сообщили в компании Xiaomi.

По информации разработчика, первым операционку получит Redmi K30i 5G. Однако специалисты советуют обычным пользователям не спешить с обновлением. Дело в том, что бета обычно выходит с ошибками и недоработками. Насколько они окажутся серьезными, никто заранее сказать не может.

С другой стороны, прошивка наверняка заинтересует потенциальных тестеров и лиц, желающих поучаствовать в разработке программного обеспечения. Сейчас доступна стабильная версия MIUI 12 на основе Android 10. Упомянутая бета-версия касается Android 11. Пока еще разработчики не готовы сказать, когда она будет готова полностью.