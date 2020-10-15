Следователи обыскали квартиру адвоката вдовы рэпера Картрайта

15.10.2020, 4:48, Новости дня

У адвоката вдовы рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) Юрия Авдеева прошел обыск, об этом сообщил сам юрист.

«Обыск провели у меня, несмотря на то, что я заявил, что являюсь защитником по уголовному делу», – сообщил ТАСС адвокат Марины Кохал.

Мать Кохал на данный момент находится «в Следственном комитете», сказал он.

Ранее СК опубликовал видео, снятое во время следственного эксперимента с участием Марины Кохал, супруги погибшего рэпера Энди Картрайта.

Напомним, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Марину Кохал, подозреваемую в убийстве Энди Картрайта. По словам Кохал, она решила расчленить тело супруга, так как предположила смерть Картрайта от передозировки запрещенными препаратами. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве, вину она не признает.

Адвокат Кохал рассказала, сколько времени женщина расчленяла тело мужа. По версии следствия, Картрайт мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись.