 

Россия проверит сообщения об ударах Азербайджана по территории Армении

15.10.2020, 4:48, Новости дня

Российские военные участвуют в проверке информации о нанесении Азербайджаном ударов непосредственно по территории Армении, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наше военное ведомство проверяет эту информацию, они находятся в постоянном контакте со своими коллегами двух сторон. Вы знаете, что у министра (обороны РФ Сергея) Шойгу были телефонные контакты с его коллегами с обеих сторон. Эта информация проверяется и анализируется», – сообщил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

На просьбу уточнить, будет ли это означать вступление в силу каких-то механизмов ОДКБ, если эти сведения подтвердятся, представитель Кремля предложил дождаться результатов: «Давайте дождемся результатов проверки», передает РИА «Новости».

Армянское минобороны заявило в среду, что военные Азербайджана атаковали военную технику на территории Армении.

Ранее в среду минобороны Армении заявило об атаке азербайджанских войск на военную технику на территории республики. В свою очередь Баку заявляет, что удар по ракетным комплексам Армении был нанесен в качестве превентивной меры.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Козак назвал переговоры советников в нормандском формате спектаклем и заявил, что не намерен участвовать в нем – СМИ

26.09 / В Армении арестовали лидера крупнейшей оппозиционной партии

17.08 / Новый седан Geely Preface на платформе Volvo полностью рассекречен

01.08 / “Кому-то выгодно запугивать тернопольчан”. Мэр выразил недовольство внесением города в “красную” зону

21.08 / Компании Hyundai и KIA планируют выпустить новый автомобиль Bayon

09.10 / Вице-премьер Федоров рассказал, сколько украинцев получили ID-карты

12.08 / Эксперты предсказали конкурентные выборы в РФ в сентябре

28.06 / Последствия разгула непогоды, обрушившейся на Абакан, были сняты на видео

21.09 / DE – Иран пообещал США «сокрушительный ответ» за попытку единолично ввести санкции

12.09 / Мадуро заявил о поимке в Венесуэле «американского шпиона»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска