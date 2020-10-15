На МКС отказала российская система получения кислорода

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15.10.2020, 4:48, Новости дня

В российском сегменте Международной космической станции вышла из строя система получения кислорода, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

Российский космонавт в ходе сеанса связи с Землей сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами о выходе из строя системы получения кислорода «Электрон-ВМ», установленной в модуле «Звезда», передает РИА «Новости».

В американском сегменте МКС находится свой кислородный комплекс. Кроме того, на станции есть запасы кислорода. На станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

В понедельник космонавты пожаловались на постепенное повышение температуры в модуле МКС с утечкой воздуха.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину, экипажу на МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода. В модуле «Звезда» найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином.



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