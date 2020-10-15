Мнение: Московские хроники

15.10.2020, 4:20, Разное

В родном столичном метро – новости: сегодня меня в первый раз (!) за все время «чудовищной пандемии», начиная с марта, остановили бравые служители-охранники, которые постоянно маячат возле эскалаторов со скучающим видом, и… попросили надеть маску. До этого – причем даже во времена пресловутого «карантина» и «пропускного режима» – они относились ко всем входящим-выходящим абсолютно безучастно (за что я им, конечно, безмерно благодарен). Маску я надел, дойдя до эскалаторов – снял, как я обычно и делаю во всех подобных случаях.

Однако таких удальцов было уже мало. В вагонах, смотрю, обычное соотношение 30 на 70 сменилось на непривычное 70 на 30, то есть примерно 70% пассажиров – в масках. Долбящее нагнетание паники дает плоды – медленно, но дает. И еще один эффект – в вагонах и в 5, и в 8 часов вечера было довольно свободно, что нехарактерно для такого времени. Похоже, усилия мэрии загнать как можно народу на «удаленку» дают эффект – народу в метро меньше процентов на 30-40. А кто-то, возможно, и просто боится ездить – сидят дома, прижав уши, ждут, «когда пройдет напасть».

Еще одна примета очередного «пришествия ковида» – появляется все больше людей уже не просто в масках, а в респираторах, причем – явно импортных, иногда весьма заковыристых, с какими-то пластинами по бокам, а сами «морды» – какие-то пластиково-резиновые, плотно облегающие щеки. Вид – космический! Люди в таких респираторах сидят обычно с отсутствующим, малость брезгливым, но одновременно чрезвычайно гордым видом.

Что, конечно, производит малость комическое впечатление: если ты гордишься таким дорогим респиратором – что ж ты тогда в метро-то ездишь?

А вообще, по большому счету – таких деятелей даже немного жаль. Они-то уверены, что сделали грамотное вложение и «берегут свое здоровье», у них на лице не какая-то матерчатая хрень, а настоящие ФИЛЬТРЫ – но это-то как раз и опасно. На экранах в вагонах повсюду развешаны плакаты – дескать, маски отпугивают 99% вирусов, 90% микробов и 75% кого-то еще типа невидимых жучков и паучков. Допустим, что респираторы распугивают 100% ВСЕХ, и в легкие их счастливого обладателя вливается абсолютно стерильный воздух, сплошной О2 и СО2.

И что же будет с любителем респираторов, когда он свой респиратор, наконец, снимет?! Определенно – все 99% вирусов и 90% микробов, плюс неведомое количество жучков и паучков тут же набросится на того, кто легкомысленно убрал фильтры! Хорошо, если организм к этому времени еще не позабудет, как с ними бороться… И чем дольше этот респиратор носить – тем больше шансов, что-таки забудет. Тут как с детьми, которых выращивают в стерильных условиях и кормят только тщательно вымытыми с мылом овощами: стоит им попасть в более-менее естественные условия – они тут же заболевают всем чем только можно.

Так что «респираторная лихорадка» – еще один коварный удар, который коронавирусная истерия наносит по общей сопротивляемости наших хрупких организмов…

А так в Москве все нормально. Сегодня прогулялся уже вечерком по Покровке (недалеко от тех самых Покровских ворот) – поразился, сколько народу там фланирует. Особенно, когда увидел давно, казалось бы, забытую примету совка – очередь (!!) в кафе! Натурально, не шучу: стояла самая настоящая очередь, чтобы войти в кафе с банальным названием «Хачапури» на этой самой Покровке. Человек так 10-12, в основном парочки и какие-то студенческие (?) компании. Удивительно, потому что улица-то вполне туристическая, Кремль недалеко, там всяких кафешек, рестораций и прочего – не сосчитать. Но вот факт – в «Хачапури» (довольно затейливом заведении на вид, совсем не советской забегаловке) действительно не было свободных столиков, и молодежь покорно стояла – ждала, пока кто-нибудь соизволит наконец выйти. Хотя в радиусе ста шагов был еще, наверно, десяток других кафе.

Кстати, люди в очереди были в основном без масок – но не все.

Прошел дальше – уже на Маросейке «Макдональдс», и там в окне огромный плакат весьма двусмысленного содержания. Написано: «Да! Мы снова с вами! Но вынуждены предупредить – мы работаем ТОЛЬКО НА ВЫНОС!» При этом сквозь прозрачные окна всякий может убедиться – Мак забит народом, тоже все столики заняты, и все, как и положено, обложились бигмаками, картошками, коктейлями и уплетают за обе щеки.

Блин, ну даже Макдональдс заразился нашим фирменным русским раздолбайством!

Я спустился в метро «Китай-город» и поехал домой. На обратном пути ко мне с масками никто не приставал.