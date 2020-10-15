Мнение: В Париже введен комендантский час

15.10.2020, 4:15, Разное

Макрон официально ввел комендантский час в Париже и еще 8 французских городах.

С 9 вечера до 6 утра граждане обязаны сидеть дома. Причина понятная – коронавирус и его антирекорд – на днях за сутки было почти 27 000 заболевших чего не случалось с начала эпидемии. Борьба с эпидемией оказалась завалена. Теперь приходится идти на крайние меры, чтобы хоть как-то взять процесс под контроль.

У нас также к этому постепенно идет.

Аксенов уже запретил массовые мероприятия в Крыму, а также посоветовал гражданам сидеть дома и не общаться вживую.

Там теперь в среднем 140-150 заболевших в сутки. У нас в Севастополе 30-35. На днях кончились места для больных в больницах. В целом, в Севастополе эпидемиологическая ситуация сейчас существенно хуже чем весной.

В общественном транспорте маски обязательны. При дальнейшем ухудшении ситуации обещают рассмотреть вопрос с возобновлением досмотра на въезд в город и прочие прелести самоизоляции.

В общем, вторая волна рутинно накатила, как еще весной и обещали. Думаю еще до конца месяца гайки серьезно так закрутят.