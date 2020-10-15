Кремль ответил на вопрос о новом обращении Путина по коронавирусу

15.10.2020, 4:08, Новости дня

Президент Владимир Путин выступит с обращением к россиянам в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом в стране, если посчитает это необходимым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если он посчитает необходимым, он обратится. Но вы видите, что до сих пор он этого не делал», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, планируется ли обращение президента к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.