Кремль ответил на вопрос о новом обращении Путина по коронавирусу
15.10.2020, 4:08, Новости дня
Президент Владимир Путин выступит с обращением к россиянам в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом в стране, если посчитает это необходимым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Если он посчитает необходимым, он обратится. Но вы видите, что до сих пор он этого не делал», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, планируется ли обращение президента к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.
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