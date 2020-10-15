Роспотребнадзор призвал перейти на безналичные платежи из-за COVID-19

15.10.2020, 4:08, Новости дня

Коронавирус может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, на монетах – не менее трех часов, поэтому Роспотребнадзор рекомендует использовать безналичные платежи, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Рекомендуется проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора выяснили, что на поверхности купюр вирус сохраняется не менее суток, на поверхности монет – не менее трех часов, пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что наиболее распространенный путь передачи коронавируса – воздушно-капельный, но заражение может произойти и в результате контакта человека с различными предметами, содержащими на своей поверхности вирус.

«Денежные знаки могут стать источником распространения коронавирусной инфекции. В целях предотвращения распространения COVID-19, после каждого вынужденного расчета наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом»,- отметили в пресс-службе.

Ранее «Гознак» оценил опасность наличных в период коронавируса. Кроме того, ЦБ призвал проводить дезинфекцию банкоматов в целях профилактики борьбы с коронавирусом.