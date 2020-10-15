В Азербайджане обвинили армянских военных в обстреле сельской школы

15.10.2020, 4:05, Новости дня

В Генеральной прокуратуре Азербайджана сегодня сообщили, что армянские военные обстреляли школу в Тертерском районе страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.

“С раннего утра 14 октября Тертерский район подвергся интенсивному ракетному и сильному артиллерийскому обстрелу с разных направлений. Около 10.00 снаряд упал во двор сельской средней школы”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что семь человек в результате обстрела получили ранения и были госпитализированы. Среди них представители власти и местные жители.

Сообщается также о госпитализации с ранениями сотрудника государственного телевидения Азербайджана, который находился в населенном пункте в командировке. В Генпрокуратуре уточнили, что под обстрел попал автомобиль съемочной группы.

“Вооруженные силы Армении, грубо нарушая требования гуманитарного прекращения огня, объявленного 10 октября 2020 года, включая нормы и принципы Женевских конвенций, продолжают террористические акты против нашего гражданского населения”, – добавили в ведомстве.

As reported earlier, blatantly violating the requirements of the humanitarian ceasefire declared on October 10th, 2020… Posted by Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu on Kolmapäev, 14. Oktoober 2020

Нагорный Карабах уже объявлял в 1991 году при поддержке Армении о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Минобороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Азербайджан пригрозил разрывом связей странам, которые признают независимость Нагорного Карабаха.

14 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль восьми сел в Нагорном Карабахе.