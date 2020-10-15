СМИ сообщили, что во время обеда Зеленского и Ермака в Донецкой области военным не дали тарелок. Глава ОПУ назвал это абсурдом

15.10.2020, 4:05, Новости дня

Офис президента Украины Владимира Зеленского 14 октября по результатам рабочей поездки главы государства в Донецкую область разместил фотографии с военнослужащими.

В ряде СМИ, среди которых “Цензор.НЕТ” и “Буквы”, отметили, что во время обеда Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака с военнослужащими индивидуальные тарелки стояли только перед президентом и главой его офиса, а военнослужащим их не выдали.

Ермак на своей странице в Facebook назвал заявление СМИ абсурдными.

“Вы разогнали самый странный фейк в этом году. Год еще не закончился, но уже можно подводить итоги вашей сюрреалистической активности. Придумать, что военным на Донбассе не подали еду, – это дно. Все остальное, что вы придумывали и разгоняли в течение этого года, даже упоминания не заслуживает по сравнению с этим”, – заявил он.

Ермак отметил, что из мест расположения украинских военных в Донецкой области “политикум выглядит как-то очень нездорово”.

Ну це вже абсурд, хлопці!Ви розігнали найдивніший фейк в цьому році. Рік ще не закінчився, але вже можна підбивати… Posted by Андрій Єрмак on Kolmapäev, 14. Oktoober 2020

В Украине 14 октября отмечается День защитника Украины. Этот праздник установил пятый президент Украины Петр Порошенко в 2014 году. С 2015 года 14 октября является официально нерабочим днем.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.