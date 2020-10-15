Младший сын Трампов тоже болел COVID-19, до сегодняшнего дня это скрывали

15.10.2020, 4:05, Новости дня

У Бэррона Трампа, младшего сына президента США Дональда Трампа и первой леди Меланьи, был коронавирус. Об этом 14 октября сообщила в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, Меланья Трамп.

По ее словам, когда у главы государства и у нее подтвердили COVID-19, она очень беспокоилась о ребенке. Его первый тест оказался отрицательным, но повторное исследование подтвердило наличие инфекции.

“К счастью, он сильный подросток и никакие симптомы не проявлялись. В каком-то смысле я рада, что мы втроем прошли через это одновременно, мы могли заботиться друг о друге и проводить вместе время”, – рассказала Меланья Трамп.

По ее словам, последний тест 14-летнего Бэррона дал отрицательный результат.

Сама первая леди также уже здорова. Во время болезни она чувствовала сильную усталость, ломоту в теле, были кашель и головные боли. Трамп призналась, что отдала предпочтение естественному процессу выздоровления, принимала витамины и здоровую пищу.

2 октября спикер первой леди Стефани Гришэм утверждала, что у Бэррона Трампа нет COVID-19, писало Reuters.

Президента Трампа госпитализировали вечером 2 октября, он находился в медицинском центре Уолтера Рида. В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. 7 октября его лечащий врач Шон Конли заявил, что у президента появились антитела к коронавирусу.

10 октября Трамп впервые после заражения появился на публике – он выступил с речью с балкона Белого дома. 12 октября он принял участие в предвыборном шоу в Сэнфорде, штат Флорида.