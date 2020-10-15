ТОП-5 проблем с животом

15.10.2020, 4:00, Разное



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Немного цифр

Росстат сообщает, что каждый год регистрируется примерно 5000 новых случаев заболеваний органов пищеварения. В 2017 году на каждую тысячу заболевших 34 приходилось на какую-нибудь проблему желудочно-кишечного тракта.

В США подтверждают, что болезни, связанные с пищеварением, распространены и обходятся очень дорого. Каждый год в стране фиксируют больше 54 миллионов амбулаторных больных, которые впервые ощутили проблемы с ЖКТ. На медицинское обслуживание одних только органов пищеварения американцы тратят 136 миллиардов долларов ежегодно.

На что жалуются чаще?

Недавний опрос показал, что наиболее частыми симптомами становятся:

изжога и рефлюкс (30,9%);

боль в животе (24,8%);

вздутие живота (20,6%);

диарея (20,2%);

запор (19,7%);

тошнота и рвота (9,5%);

дисфагия (5,8%);

недержание кишечника (4,8%).

О каких болезнях говорят эти симптомы?

Маловероятно, чтобы одна из перечисленных жалоб сама по себе однозначно указывала на конкретный диагноз. У врача всегда будет несколько вариантов болезней, которые надо будет «проработать». Рассмотрим, какие диагнозы ставятся чаще всего.

CDC среди самых популярных причин обращения к гастроэнтерологу называет гастроэзофагеальный рефлюкс и заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей.

В Москве проанализировали, что среди всех болезней пищеварительной системы преобладают гастриты и дуодениты, а следом за ними идут болезни желчного.

Если обратить внимание на причины смерти от болезней ЖКТ в России, то в лидеры выходят гастриты, дуодениты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Разберемся подробнее с той пятеркой лидеров, которую выделяет статистика.

ГЭРБ

Гастроэзофагеальный рефлюкс – это заброс кислого содержимого желудка в пищевод. Такое бывает из-за проблем со сфинктером – мышечным кольцом, которое работает «дверью» между отделами пищеварительного тракта. Если оно не смыкается полностью, непереваренная пища попадает назад.

Основной признак ГЭРБ – изжога, кислый или горький привкус во рту. Иногда симптомы могут ограничиться обычным покашливанием. Неприятные ощущения усиливаются после еды или по ночам, когда положение тела способствует рефлюксу. Лечат болезнь ингибиторами протонной помпы – лекарствами, которые снижают кислотность.

Гастрит и дуоденит

Гастрит и дуоденит – это воспаление слизистой. В первом случае повреждается желудок. Во втором – двенадцатиперстная кишка, часть тонкого кишечника которая идет сразу за желудком.

Обычно воспаление слизистой появляется после атаки микробом Helicobacter pylori. Другой вариант – раздражение лекарствами, алкоголем, острой пищей или забросом желчи из тонкой кишки в желудок. Гастрит может быть еще и аутоиммунным, когда иммунитет атакуют собственные клетки желудка.

Для гастрита и дуоденита характерны разлитые боли в эпигастрии – области солнечного сплетения. Они настигают во время или сразу после еды. Вместе с болью появляется тяжесть от съеденного и чувство несварения, распирает верхнюю часть живота.

При аутоиммунном гастрите больному помогают наладить пищеварение и компенсировать дефицит витаминов. Если дуоденит или гастрит вызван хеликобактер, от него избавляются комбинированной терапией. Это комплекс из трех или четырех препаратов, два из которых – антибиотики. Если же виноват рефлюкс, то стараются устранить его причины.

Язвенная болезнь

Язва тоже образуется из-за воспаления слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки. Часто болезнь появляется как следствие хеликобактерного гастрита. Чуть реже – в результате злоупотребления обезболивающими. Например, аспирином или ибупрофеном. Совсем редко – из-за синдрома Золлингера-Эллисона, когда из-за опухоли синтезируется слишком много гастрин-гормона, стимулирующего выработку соляной кислоты в желудке.

Характерный симптом язвы – приступообразные периодические боли. Чем выше расположена язва, тем быстрее наступает боль после еды. При самой «дальней» язве – двенадцатиперстной кишки – режущие боли могут появляться часа через три после приема пищи или ночью, на голодный желудок. Приступы обостряются весной и осенью.

Лечится язвенная болезнь снижением кислотности и удалением Helicobacter pylori. Устраняют микроб так же, как при гастрите.

Болезни желчного пузыря и его протоков

При дискинезии желчевыводящих путей нарушается сокращение желчного пузыря, его протоков или сфинктера, который пропускает желчь в тонкий кишечник. В результате отток секрета ускоряется или – что происходит чаще – замедляется.

В застоявшейся желчи может поселиться вредная микрофлора и возникнуть воспаление желчного пузыря – холецистит. Также густая желчь может привести к образованию камней – холелитиазу. Заблокированный камнем желчный проток вызывает сильный болевой синдром – приступ желчной колики.

Это не единственные, но возможные причины нарушений в работе желчного пузыря. Для этих заболеваний характерны приступообразные боли в правом подреберье разной интенсивности и тошнота. Может появиться желтуха.

Проблемы с желчным лечатся диетой, спазмолитиками и препаратами дезоксихолевой кислоты (Урсофальк или Урсосан).

Панкреатит

Да, вы не видели его в топе самых частых причин обращения к гастроэнтерологу. Но болезни желчного пузыря часто идут рука об руку вместе с панкреатитом. Дело в том, у желчного и поджелудочной общий выводной проток. Если возникают проблемы в желчевыводящих путях, например, из-за камня, повышается давление и в общем канале.

Это грозит тем, что желчь под напором будет затекать в протоки поджелудочной железы. Поджелудочная вырабатывает ферменты, которые помогают растворять пищу. Эти ферменты активируются только в кишечнике при контакте с кишечным соком и желчью.

Если ферменты и желчь встречаются раньше, то растворяться начинает не пища, а нежные клетки поджелудочной железы. Так начинается панкреатит. Для этой болезни характерны постоянные опоясывающие боли и многократная рвота, которая не приносит облегчения. Приступ панкреатита – серьезный повод вызвать «скорую».