Акты гражданского состояния предложили разрешить регистрировать в любых ЗАГС

15.10.2020, 3:48, Новости дня

Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении экстерриториального принципа для регистрации всех актов гражданского состояния органами ЗАГС. Документ размещен в думской электронной базе.

Как отмечают авторы инициативы, сейчас, в частности, рождение ребенка может быть зарегистрировано в органе ЗАГС по месту его рождения либо по месту жительства родителей, усыновление – по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей, расторжение брака – по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака. Это правило не распространяется только на регистрацию брака, передает ТАСС.

«Законопроектом закрепляется распространение экстерриториального принципа на регистрацию всех актов гражданского состояния», – говорится в пояснительной записке.

Документ закрепляет право заявителя на обращение в любой орган ЗАГС или МФЦ, независимо от места жительства и места наступления юридического факта. Кроме того, признаются утратившими силу все нормы закона, которые не соответствуют экстерриториальному принципу предоставления государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Также упрощается процедура регистрации расторжения брака. Сейчас если один из бывших супругов подал на развод в органе ЗАГС, а другой бывший супруг сделал это позже, сведения о нем вносятся в ранее произведенную запись акта о расторжении брака. Выписка из решения суда о расторжении брака в данном случае может не предоставляться.

«Таким образом, действующее регулирование допускает составление двух записей актов о расторжении брака в отношении одного и того же ранее заключенного брака», – указывают разработчики в пояснительной записке.

В связи с предусмотренным законопроектом экстерриториальным принципом госрегистрации актов гражданского состояния предлагается дополнять ранее составленную запись акта о расторжении брака сведениями о бывшем супруге, обратившемся в орган ЗАГС позже, вместо составления второй записи акта. Аналогичное правило предполагается включить и в статью закона, регламентирующую порядок государственной регистрации расторжения брака по заявлению одного из супругов в случае, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.

Законопроектом также предусмотрено, что работник органов ЗАГС или МФЦ не вправе не только производить государственную регистрацию актов гражданского состояния в отношении себя, своего супруга, своих и его родственников, но и совершения им или родственниками юридически значимых действий.

Закон «Об актах гражданского состояния» также дополняется положением, которое дает право правительству определять порядок «государственной регистрации рождения и смерти без личного посещения заявителями органа ЗАГС, выдачи свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния только при наличии желания заявителей, а также направления сведений о государственной регистрации рождения и смерти» в личные кабинеты заявителей на портале госуслуг.

Кроме того, вводится правило, согласно которому в случае изменения по желанию усыновителей на основании решения суда об усыновлении ребенка даты или места рождения ребенка составляется новая запись акта о рождении.

Минздрав РФ в случае принятия законопроекта будет получать от органов ЗАГС сведения о государственной регистрации рождения и смерти, которые необходимы для обеспечения актуальности и точности показателей системы здравоохранения и медико-демографических показателей здоровья населения.

Ранее глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что депутаты Госдумы от ЛДПР предложили давать «больничный» родителям школьников до 14 лет, переведенных на дистанционное обучение или внеплановые каникулы из-за пандемии коронавируса.