 

В Кремле оценили соблюдение режима прекращения огня в Карабахе

15.10.2020, 3:08, Новости дня

Пока соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе пока вызывает только обеспокоенность, боевые действия должны быть остановлены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вряд ли стороны вообще – те стороны, которые провели многочасовые переговоры в Москве, – могут быть удовлетворены тем, как выполняется. Здесь, конечно, можно выразить только обеспокоенность», – цитирует РИА «Новости» Песков.

Он добавил, что в Кремле по-прежнему выступают за прекращение боевых действий как можно скорее и переходу к политико-дипломатическим методам урегулирования. 

Касательно подключения Турции к переговорам по Карабаху, Песков заявил, участники московской встречи подтвердили неизменность переговорного формата.

«В Москве, прежде всего, исходят из того, что в ходе недавней московской встречи трех министров иностранных дел все три стороны подтвердили принцип неизменности переговорного формата», – сказал он.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном. 

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.



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