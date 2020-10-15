 

Huawei решил продать часть бизнеса

15.10.2020, 2:50, Новости дня

Китайский производитель электроники подтвердил свое намерение продать часть компании, отвечающую за производство продукции под брендом Honor. Как отмечают эксперты, будущая сделка может принести компании минимум 2,2 и максимум 3,7 млрд американских долларов.

Все будет зависеть от текущей рыночной ситуации, состояния бизнеса самого производителя Huawei и прочих факторов. Напомним, что китайская компания уже достаточно долго пребывает под американскими санкциями, что сказывается на ее делах не лучшим образом.

По словам экспертов, для спасения своего бизнеса Huawei решился распродать часть производственных мощностей, о чем давно ходили слухи. Скорее всего, компания сосредоточится на производстве флагманских гаджетов, а вот бюджетные, выпускаемые под брендом Honor, достанутся другому инвестору.



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