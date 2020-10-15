 

Новый премьер Киргизии отказался пересматривать вопрос об авиабазе РФ в Канте

15.10.2020, 2:48, Новости дня

Новый премьер Киргизии Садыр Жапаров сообщил пресс-конференции, что не намерен пересматривать соглашение о российской авиабазе в киргизском городе Канте.

«Нет. Этот вопрос не стоит, мы не будем пересматривать», – передает РИА «Новости» его слова

Кроме того, Жапаров назвал Россию основным стратегическим партнером республики.

«Россия наш основной стратегический партнер, мы будем продолжать развитие дружеских отношений», – добавил он.

Ранее в среду президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьером страны.

Напомним, в Бишкеке с утра 5 октября вспыхнули беспорядки на центральной площади Ала-Тоо, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше. 



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