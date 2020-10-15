Северная Ирландия ввела жесткий карантин

15.10.2020, 2:48, Новости дня

Власти Северной Ирландии ввели жесткий четырехнедельный карантин, чтобы прекратить рост новых случаев коронавируса, сообщила первый министр региона Арлен Фостер.

«Правительство (региона) решило, что спектр значительных и продолжительных по времени мер может сдержать распространение коронавируса в Северной Ирландии. В дополнение к уже действующим ограничениям с пятницы, 16 октября, в регионе вступают в действие ниже перечисленные меры», – передает РИА «Новости» его слова.

Так, в регионе продляются школьные каникулы до 30 октября, а не пять рабочих дней, как обычно. Также на четыре недели закроются пабы и рестораны, однако смогут работать только на доставку. «Безопасные группы» (bubbles) могут создаваться только жителями двух домовладений и в количестве не более десяти человек, людям запрещено ходить в гости с ночевкой, если они не являются членами одной группы.

Кроме того, власти постановили закрыть салоны красоты и парикмахерские, запретить занятия спортом в помещениях и контактными видами спорта. Также запрещены собрания численностью более 15 человек, исключения сделано для свадеб и похорон – на них можно собираться группой до 25 человек.

Помимо прочего, продажа алкоголя в магазинах и супермаркетах разрешена только до 20.00.

Уточняется, что люди должны работать из дома, если это позволяют их специальности. Открытыми остаются магазины, храмы, школы и университеты, а также спортивные залы, но только для индивидуальных занятий.

При этом власти отметили, что решение о прекращении карантина правительство региона рассмотрит через четыре недели.

В свою очередь, введение карантина поддержали власти Уэльса. Первый министр региона Марк Дрейкфорд заявил, что «рассматривает подобные действия».

Ранее мэр британской столицы Садик Хан сообщил, что новые ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом, будут неизбежно введены в Лондоне уже в ближайшие несколько дней.

«По городу за последние семь дней в среднем отмечалось 90 случаев на 100 тыс. человек. Все показатели, с которыми мы работаем, а это количество поступающих в больницы людей, число инфицированных пожилого возраста и занятых аппаратов искусственной вентиляции легких, уровень распространения болезни и доля анализов, показывающих положительный результат, движутся не в том направлении, в котором бы нам хотелось», – отметил он.

Кроме того, лидер британской оппозиции сэр Кир Стармер призвал правительство страны ввести национальный локдаун продолжительностью от двух до трех недель для предотвращения распространения коронавируса. Он предложил совместить локдаун со школьными каникулами, которые в частных школах начнутся 19 октября, а в государственных и церковных – 26 октября. Согласно предложению Стармера, новый локдаун должен быть таким же строгим, как первый: непродовольственные магазины, рестораны и пабы должны закрыться, встречаться различным семьям без необходимости должно быть запрещено, всем, кто может работать из дома, должно быть предписано это делать.