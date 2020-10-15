 

Мнение: Засада в лесу у горы Арега

15.10.2020, 2:10, Разное

Появилось видео с подробностями расстрела азербайджанской роты в Нагорном Карабахе. Видео с последствиями боестолкновения появлялось еще в конце сентября (и там высказывались различные версии о том, что произошло, вплоть до конспирологии, что это была армянская постановка с расстрелом пленных), ну а теперь стали известны подробности.
Все оказалось весьма банально – азербайджанские спецы на северном фронте топали по дороге в горно-лесистой местности и попали в засаду армян, которые сидели на возвышенности и перестреляли азербайджанцев из автоматов. Часть прямо на дороге, часть на склоне, куда бежали выжившие.
Шансов у азербайджанцев особого не было, так как их расстреливали практически в упор с возвышенности с расстояния 8-10 метров. Всего заявлено до 60 убитых из них 48 у дороги.
В общем, налицо серьезный косяк азербайджанского командира, который завел своих людей в такое мясо.

Походу это самая крупная единоразовая потеря азербайджанцев в этой кампании.

Источник: Colonel Cassad



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