 

Зеленский назвал первый вопрос для украинцев на всенародном опросе

15.10.2020, 2:08, Новости дня

На всенародном опросе в день местных выборов на Украине 25 октября украинцам предложат ответить на вопрос, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Двадцать пятого октября ты сможешь дать ответы на пять важных вопросов. Итак, вопрос номер один: нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?» – сообщил Зеленский в видеообращении в Telegram.

Ранее Комитет избирателей Украины заявил, что проведение всенародного опроса в день голосования на местных выборах противоречит избирательному кодексу.

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. 



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