Россия обвинила Украину в саботаже Минских переговоров по Донбассу

15.10.2020, 2:08, Новости дня

Киев продолжает саботировать попытки найти выход из тупика на переговорах Контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов после заседания в режиме видеоконференции.

«В целях скорейшего и всеобъемлющего урегулирования внутриукраинского конфликта и определения последовательности шагов в политической, экономической, гуманитарной сферах и сфере безопасности в соответствии с Минскими соглашениями было предложено поручить рабочей группе по политическим вопросам обеспечить доработку представленного проекта соответствующего плана действий (дорожной карты)», – приводит слова Грызлова ТАСС.

«Было предложено согласовать данный документ к следующему заседанию Трехсторонней контактной группы 28 октября 2020 года. Украинская сторона даже отказалась этот план рассматривать, предложив работать по модернизации Минских соглашений, что равноценно отказу от их выполнения», – подчеркнул полпред РФ в Контактной группе.

Грызлов также констатировал, что «на сегодняшний день те проблемы, которые ранее поднимались на заседаниях ТКГ (Контактной группы), также остаются без решения». «В том числе, не внесены необходимые изменения в постановление Верховной рады о местных выборах, противоречащее Минским соглашениям», – указал он.

«Отказавшись от совместной инспекции, Украина вышла 16 сентября из дополнительных мер по укреплению режима прекращения огня, – отметил Грызлов. – Киев настойчиво отказывается от согласования нового пакета дополнительных мер, включающего детализированный порядок функционирования координационного механизма по контролю за дополнительными мерами».

Представитель РФ резюмировал, что несмотря на то, что на сегодняшнем заседании «были предприняты серьезные усилия для выхода из сложившегося по вине Украины кризиса переговоров», украинская сторона «продолжает занимать контрпродуктивную, непоследовательную позицию, блокирующую переговорный процесс».

«На сегодняшний момент остается заблокированной работа по обеспечению прекращения преследования лиц, освобожденных по обмену. Киев до настоящего времени этого не сделал», – обратил внимание полпред РФ в Контактной группе.

Грызлов подчеркнул, что «Российская делегация настаивает на безусловном, максимально открытом и полном информационном сопровождении работы ТКГ (Контактная группа)». Однако, по его словам, Украина и ОБСЕ по-прежнему настаивают на том, чтобы переговоры в Минске были секретными. «ОБСЕ подготовила к сегодняшнему заседанию проект правил об информационном сопровождении переговорного процесса. Однако в предложенной редакции проект не может быть поддержан участниками заседания», – отметил полпред России.

Грызлов добавил, что «если бы Киев действительно хотел конфиденциальности, то разобрался бы с постоянным искажением информации о ходе переговоров и достигнутых договоренностях со своей стороны». «Понятно, что киевская власть хотела бы замолчать свою вину и свою ответственность за конфликт. Но это невозможно. Никакие предвыборные метания Киева не снимут ответственность за внутриукраинский кризис», – сообщил полпред РФ в Контактной группе.

Помимо этого, по словам Грызлова, в проекте решения ОБСЕ не было предложено «конкретных решений по обеспечению нормального информационного сопровождения переговорного процесса, позволяющих добиться ожидаемого результата».

Напомним, в сентябре Грызлов заявил, что Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе от 22 июля 2020 года. Он также обвинил Киев в подрыве самой основы Минских соглашений.

В июле Москва указала Киеву на нарушение Верховной радой Минских соглашений. В связи с этим в начале сентября Грызлов озвучил требование республик Донбасса к Киеву об изменении постановления Рады о назначении местных выборов.

Отметим, в Кремле подчеркивали, что отказ Киева от Минских соглашений лишит процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины переговорной базы. В Кремле предупреждали о последствиях отказа Киева от Минских соглашений.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.