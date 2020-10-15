Хомчак рассказал, когда в Украине откажутся от призыва в армию

15.10.2020, 2:00, Новости дня

Украина сможет полностью отказаться от призыва на срочную службу после того, как выстроит систему, в которой каждый гражданин в случае необходимости сможет самостоятельно защитить свой дом и страну, а также оказать первую медицинскую помощь. Об этом 13 октября в эфире телеканала “Украина” сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

“Планирует ли армия вообще отказываться от призыва? Вы знаете, у нас есть в перспективе такое видение. Но это может быть только тогда, когда у нас будет система подготовки резерва. Если мы создадим такую систему работы, чтобы каждый у своего дома был минимально готов защитить его”, – заявил Хомчак.

По его словам, создание такой системы займет “не полгода и не один год”.

“Такие системы требуют финансирования, подготовки кадров, начиная от обычных гражданских лиц и до глав общин и руководства государства. Когда такая система заработает, тогда мы сможем говорить об отмене срочной службы, ведь в ней больше не будет необходимости”, – рассказал главнокомандующий.

Он добавил, что в 2020 году уже уменьшено количество призывников и сейчас армия укомплектована на 100%.

“Мы понимаем, что когда будет качество, тогда будет совсем другой подход к выполнению боевых задач и в повседневной деятельности, и вообще к статусу военнослужащего”, – добавил он.

Призыв на срочную воинскую службу был отменен осенью 2013 года экс-президентом Виктором Януковичем. После начала агрессии России в мае 2014 года исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал закон о возобновлении призыва.

Призыву на срочную службу в Украине несколько лет подлежали мужчины в возрасте от 20 до 27 лет. Но 16 января 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ №13/2020 о призыве на срочную службу мужчин с 18 лет. 18–19-летних призывников отправляют в части только по желанию.

Согласно решению Кабмина Украины, в октябре – декабре 2020 года на срочную военную службу призовут 13 570 человек.