 

Рада потратила 698 тыс. грн на маски и дезинфекторы

15.10.2020, 2:00, Новости дня

Верховная Рада Украины за семь месяцев пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 потратила более 698 тыс. грн на закупку масок и дезинфицирующих средств для парламентариев. Об этом 14 сентября сообщила “Украинская правда” со ссылкой на ответ на их запрос в аппарат Рады.

По информации издания, в парламенте тратят около 100 тыс. грн ежемесячно на маски и дезинфицирующие средства.

“За период с 1 марта по 6 октября 2020 года управлением делами аппарата Верховной Рады потрачено 698 309 грн на закупку масок и дезинфицирующих средств”, – говорится в сообщении.

В аппарате отметили, что тесты на коронавирус за счет аппарата не проводят.

Спикер Дмитрий Разумков заявил, что COVID-19 болеет или уже переболело около 60 народных депутатов и около 20–30 сотрудников аппарата Верховной Рады.

Среди переболевших COVID-19, в частности, пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко и экс-премьер-министр, народный депутат от “Батьківщини” Юлия Тимошенко. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 14 октября в Украине зарегистрировано 276 177 случаев коронавирусной инфекции, из них 5590 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5229 больных с COVID-19, вылечилось 118 699.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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