 

Умерла актриса Кончата Феррелл, сыгравшая в фильме “Эдвард Руки-ножницы”, сериалах “Два с половиной человека” и “Друзья”

15.10.2020, 2:00, Новости дня

Американская актриса Кончата Феррелл умерла 12 октября в госпитале в Калифорнии. Об этом сообщил CNN, ссылаясь на ее представителя.

По информации Variety, причиной смерти 77-летней Феррелл стали проблемы с сердцем.

Феррелл снялась в более чем 130 фильмах и сериалах. Среди них фильмы “Хартленд”, “Телесеть”, “Мистическая пицца”, “Эрин Брокович”, “Эдвард Руки-ножницы”, а также сериал “Два с половиной человека”.

В сериале “Друзья” она сыграла судью в одном из эпизодов.

“Друзья” – комедийный американский сериал. С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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