Температура воды в Атлантическом океане рекордно высокая за последние 2900 лет – исследование

15.10.2020, 2:00, Новости дня

Согласно новому исследованию, Атлантический океан достиг самой высокой температуры за 2900 лет. Исследование, опубликованное 12 октября в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что недавнее потепление в Атлантике было беспрецедентным за последние три тысячелетия.

Исследования проводили ученые из университетов США и Канады.

Они отследили колебания температуры в Атлантике примерно за 2900 лет, изучив образцы льда и отложений в канадской Арктике, на которую сильно влияют изменения температуры поверхности Атлантического моря.

Температура неуклонно повышалась как минимум с XV века. Темпы и масштабы потепления за последние несколько столетий являются беспрецедентными за всю историю наблюдений. Последнее десятилетие было самым теплым за последние 2900 лет, отмечают ученые.

В исследовании говорится, что причиной такого роста температуры могут быть природные факторы, но нельзя игнорировать “влияние климатического кризиса на здоровье океанов”.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Документ ратифицировали уже более 180 стран. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году страна официально уведомила о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.