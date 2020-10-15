 

Температура воды в Атлантическом океане рекордно высокая за последние 2900 лет – исследование

15.10.2020, 2:00, Новости дня

Согласно новому исследованию, Атлантический океан достиг самой высокой температуры за 2900 лет. Исследование, опубликованное 12 октября в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что недавнее потепление в Атлантике было беспрецедентным за последние три тысячелетия.

Исследования проводили ученые из университетов США и Канады.

Они отследили колебания температуры в Атлантике примерно за 2900 лет, изучив образцы льда и отложений в канадской Арктике, на которую сильно влияют изменения температуры поверхности Атлантического моря. 

Температура неуклонно повышалась как минимум с XV века. Темпы и масштабы потепления за последние несколько столетий являются беспрецедентными за всю историю наблюдений. Последнее десятилетие было самым теплым за последние 2900 лет, отмечают ученые.

В исследовании говорится, что причиной такого роста температуры могут быть природные факторы, но нельзя игнорировать “влияние климатического кризиса на здоровье океанов”.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Документ ратифицировали уже более 180 стран. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году страна официально уведомила о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Немецкие компании выводят капиталы из России в страхе перед коронавирусом

05.07 / Дорога на юг: открылся долгожданный объезд Лосево на М4 “Дон”

24.06 / “Сельта” со Смоловым добилась второй победы кряду и отдалилась от зоны вылета

10.10 / Помпео пригрозил публикацией новых писем Клинтон. Трамп недоволен, что их никак не могут достать

11.09 / “Не надо прибедняться”. Вакарчук рассказал о своих доходах

11.09 / Актриса из программы мужа Симоньян извинилась за роль белорусской протестующей

18.07 / Пожар в “Токио Стар”. Совладельцу сгоревшего отеля избрали меру пресечения

17.07 / Сотрудника автосервиса в Москве ограбили на 600 тыс. рублей

21.07 / Некоторые песни колибри другие птицы не могут слышать

24.07 / Путин сказал Трампу, что в Москве с коронавирусом «все очень неплохо»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска