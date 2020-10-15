 

Московские старшеклассники не вернутся в школы после каникул

15.10.2020, 1:55, Разное


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В своем личном блоге глава города сообщил, что по статистике старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусом. На их долю приходится две трети заболевших учеников.

«По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения. Младшим это сделать сложнее. К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу», – пояснил Собянин.

Мэр также упомянул, что перевод старшеклассников на дистанционное обучение снизит нагрузку на школы и позволит максимально рассредоточить детей в зданиях и минимизировать контакты. Для сокращения контактов между учащимися также решено приостановить работу детских кружков и секций с 19 октября по 1 ноября. Транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы после каникул. Льготный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен.

«Чтобы лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство. Для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов. А опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников», – сообщил мэр столицы.

Собянин подчеркнул также, вакцинация педагогов старше старше 60 лет и имеющих хронические заболевания будет приоритетом после того, как в город поступят промышленные партии вакцин от COVID-19.



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