Россия пообещала не оставить без последствий нынешнюю политику ЕС

15.10.2020, 1:48, Новости дня

Нынешняя линия Европейского союза в отношении РФ не останется без последствий, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Да, действительно, мы говорим сейчас о том, что хотим понять, чего хочет Евросоюз. Без последствий нынешняя линия Евросоюза, конечно же, не останется», – цитирует Лаврова ТАСС.

Санкции ЕС – это следствие прямого давления Вашингтона, подчеркнул глава ведомства. «Мы видим, как Евросоюз идет все больше по пути подмены дипломатического искусства санкциями. В этом смысле дурной пример Соединенных Штатов явно заразителен. Усматриваем в этом не просто пример, который американцы подают, но и результат прямого давления США на своих европейских коллег и союзников», – сообщил министр.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкционный список в отношении РФ за инцидент с блогером Алексеем Навальным. Сообщалось, что санкции будут введены против российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ). Кроме того, индивидуальные санкции коснутся сотрудников силовых структур.

Во вторник Лавров заявил, что Москва может перестать вести диалог с Брюсселем, если в Европе не осознают необходимость взаимного уважения между партнерами. Он также сообщил, что РФ зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с Навальным.

В понедельник главы МИД ЕС поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении РФ в связи с инцидентом с Навальным. При этом Лавров заявлял, что РФ не может начать расследование по инциденту с Навальным, пока ей не предоставили факты.