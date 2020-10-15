Сборная РФ по футболу сыграла вничью с венграми в матче Лиги наций

15.10.2020, 1:48, Новости дня

Футболисты сборной РФ сыграли вничью с командой Венгрии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций. Встреча на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве завершилась со счетом 0:0.

Участие в матче не смогли принять вратарь сборной РФ Маринато Гилерме, защитники Георгий Джикия и Марио Фернандес, которые ранее были изолированы из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус. Кроме того, из-за положительных результатов тестов на коронавирус команде Венгрии не смогли помочь основной голкипер Петер Гулачи и полузащитник Доминик Собослаи, досрочно расположение команды был вынужден покинуть полузащитник немецкого «Фрайбурга» Роланд Шаллаи. Гулачи заменил Денеш Дибус, представляющий чемпиона Венгрии двух последних лет «Ференцварош». Именно у его ворот на десятой минуте был создан первый опасный момент в матче: Магомед Оздоев получил возможность нанести опасный удар из пределов штрафной, однако вместо этого прострелил на Артема Дзюбу. Мяч до форварда не дошел, его перехватил защитник венгерской команды Вилли Орбан, передает ТАСС.

Российская команда большую часть тайма владела игровым преимуществом, искала подходы к воротам преимущественно за счет быстрого короткого паса, однако довести дело до опасных ударов по воротам не получилось. За минуту до перерыва Ионов все же сумел найти свободную зону в обороне соперника, на скорости ворвался в штрафную, отдал пас на Дзюбу, которому игроки обороны вновь не позволили нанести акцентированный удар по воротам.

После перерыва расклад сил на поле не поменялся: российская команда продолжала активно действовать на половине поля соперника. С 50-й по 60-ю минуты российская команда создала сразу три хороших момента: в первом Дзюба все же сумел нанести удар из штрафной, который парировал Дибус, во втором венгерский защитник снял мяч с ноги Антона Миранчука, который тот оказался в убойной позиции, в третьем выстрел Ионова с линии штрафной угодил в перекладину.

В этот же отрезок Черчесов произвел две замены в полузащите: Далера Кузяева и Антона Миранчука заменили Андрей Мостовой и Зелимхан Бакаев. В следующую десятиминутку он еще раз обновил состав: вместо Юрия Жиркова вышел Вячеслав Караваев, Алексея Ионова заменил Юрий Газинский. Это позволило на время ускорить игру команды, что, впрочем, не помешало венгерской команде продолжать уверенно обороняться.

Последнюю замену главный тренер россиян использовал, выпустив на поле второго форварда: вместо Оздоева появился недавний дебютант сборной Александр Соболев. До конца матча он отметился несколькими полезными действиями, однако российской сборной так и не удалось распечатать ворота гостей, из-за чего прервалась ее голевая серия из 14 матчей.

В параллельном матче группы 3 лиги В сборная Сербии на выезде сыграла вничью с командой Турции со счетом 2:2. Сборная РФ продолжает лидировать в турнирной таблице группы, набрав восемь очков в четырех матчах. Команда Венгрии занимает второе место, имея в активе семь очков в четырех встречах, далее идут турки (3) и сербы (2).

В следующем туре подопечные Станислава Черчесова в гостях встретятся с командой Турции 15 ноября. Венгры в этот же день примут сборную Сербии. Тремя днями ранее на домашнем поле венгры встретятся с исландцами, а сербы – с шотландцами в финальных матчах плей-офф за путевки на чемпионат Европы.

Напомним, 11 октября сборная РФ по футболу сыграла вничью с командой Турции.