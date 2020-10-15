Марка Tesla снизила цены на Model S в США и Китае

15.10.2020, 0:45, Новости дня

Американский автогигант Tesla объявил о снижении ценника на новый электрокар Tesla Model S для американского и китайского рынка.

Таким образом, приобрести самую бюджетную модификацию Long Range Plus теперь возможно за 72 тысячи долларов, тогда как еще совсем недавно стоимость электрической новинки достигала 75 тысяч долларов. Текущее удешевление электрической техники составляет около 4%. Что касается ценника для китайского рынка, то автомобиль будет продаваться на 3% дешевле, чем ранее.

Вместе с тем более продвинутая модификация Model S Plaid сохранила первоначальную стоимость, которая достигает 140 тысяч долларов. Примечательно, что вышеуказанная модель остается одной из самых продаваемых на мировом рынке.