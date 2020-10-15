 

Мнение: Семье врача, лечившего Навального, угрожают расправой

15.10.2020, 0:15, Разное

Медицину не ругает только здоровый – это факт. А те, кто всё же столкнулся с проблемами, отчего-то считают нужным всячески отчихвостить либо медперсонал, либо вечные очереди. В общем, причину всегда найдут, только бы ведро с помоями на кого-нибудь вылить.

Алексей Навальный – патриот, Человек с большой буквы, который на протяжении последних нескольких лет только и делал, что говорил о медицине и об образовании. Наши, говорил, самые лучшие, просто недооцененные. Тем не менее, старшую дочку «сплавил» учиться в США, а немецких врачей, которые помогли встать на ноги, назвал своими спасателями. Германию он теперь считает своим «особенным местом» и просит прощения за пафос.

Нет, Лёша, не простим. Как и то, что во всей этой удивительной истории с исцелением ты продолжаешь игнорировать один очевидный факт: благодарить нужно не только людей, которые за кругленькую сумму помогают тебе восстанавливаться (ключевое – восстанавливаться), но и тех, кто, простите, этих самых людей обеспечил работой. Я, конечно, о врачах из Омска, которые буквально вытащили Алексея с того Света, и подготовили его для транспортировки в Германию.

Впрочем, Алёша как-то раз всё же предпринял попытку пообщаться с омскими медиками после того, как вышел из комы, но в своей излюбленной манере: «Передайте омским врачам, чтобы вернули мне мою одежду». Видимо, так на языке Навального звучат слова благодарности.

А благодарить в Омске есть кого. Да и не только в Омске. Экипаж самолёта и молниеносная работа «Неотложки» сделали всё, для того, чтобы доставить Алексея в больницу скорой медицинской помощи № 1, и уже там за его жизнь в течение 44 часов безукоризненно боролся весь персонал – от санитаров до заместителя главврача.

Что касается заместителя главврача – Анатолия Калиниченко – то он с самого начал вёл диалоги с журналистами, рассказывал им, как себя чувствует оппозиционер и, не кривя душой, делился догадками врачей о причинах столь резкого ухудшения состояния Навального. Кстати, фраза «отравление не исключаем» принадлежит именно ему.

Естественно, всего этого Алексей не помнит. Или не хочет помнить, ведь никакого благодарственного письма в больницу так и не поступало. Однако «привет от ФБК» долго себя ждать не заставил. Видимо, навальнята решили самостоятельно «отблагодарить» того, кто участвовал в спасении их Царя, и стали всячески угрожать Калиниченко и его семье. Врач также поделился с прессой, что угрозы были физического характера.

Вчера Анатолий Калиниченко заявил о своём переходе на работу в частную клинику. По словам мужчины, он уже давно готовился к увольнению. «Это никак не сказано с политикой», – добавил врач в конце своей речи, и мы все ему, конечно же, поверим.

Вспомните об этой истории тогда, когда Навальный в очередной раз начнёт лить в уши рассказы про то, как же всё-таки недооценивают в России медиков.

Источник: Теория элит



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