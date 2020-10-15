Мнение: Марш нацистов в Киеве
15.10.2020, 0:05, Разное
В Киеве (и не только) прошел "Марш УПА", на который собрались нацики из ВО "Свобода", Нац.корпуса, Правого Сектора и прочих аффилированных с государством неонацистских организаций.
Билецкий на марше заявил, что следующий такой марш пройдет в Донецке, Луганске и Симферополе.
PS. Путин сегодня снял санкции с двух украинских предприятий, разрешив начать поставку их продукции в РФ. Скорее всего это очередная попытка подкрутить рейтинг Медведчука перед выборами, который недавно приезжал в РФ, а потом рекламировал российскую вакцину.
PS2. Зеленский на фоне падающего рейтинга объявил, что помимо местных выборов, там еще будет опрос из 5 вопросов. Один из вопросов “Поддерживаете ли вы пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах”. К этой теме еще вернусь.
Источник: Colonel Cassad
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