Мнение: Марш нацистов в Киеве

15.10.2020, 0:05, Разное

В Киеве (и не только) прошел "Марш УПА", на который собрались нацики из ВО "Свобода", Нац.корпуса, Правого Сектора и прочих аффилированных с государством неонацистских организаций.

Билецкий на марше заявил, что следующий такой марш пройдет в Донецке, Луганске и Симферополе.

PS. Путин сегодня снял санкции с двух украинских предприятий, разрешив начать поставку их продукции в РФ. Скорее всего это очередная попытка подкрутить рейтинг Медведчука перед выборами, который недавно приезжал в РФ, а потом рекламировал российскую вакцину.

PS2. Зеленский на фоне падающего рейтинга объявил, что помимо местных выборов, там еще будет опрос из 5 вопросов. Один из вопросов “Поддерживаете ли вы пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах”. К этой теме еще вернусь.