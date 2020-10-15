В Техасе разбился НЛО, пришельца похоронили на кладбище, но затем труп похитили

15.10.2020, 7:31, Разное

19 апреля 1897 года рано утром в городке Аврора, штат Техас (США), сразу несколько очевидцев наблюдали крупный сигарообразный летающий объект. Он был похож на уже привычные для того времени дирижабли, однако, в отличии от них, передвигался по небу с очень большой скоростью.

В апреле 1897 года подобные загадочные "дирижабли" видели неоднократно в штатах Иллинойс, Канзас и Техас. Официальная версия гласит, что вероятнее всего это были испытательные полеты различных изобретателей, однако доказательств подобного так и не было обнаружено.

Объект двигался так низко над землей, что в какой-то момент налетел на ветряную мельницу, что стояла на земле судьи Проктора, после чего взорвался.

Когда местные жители прибежали на место аварии, они обнаружили там странные обломки и еще более странное мертвое тело, похожее на человеческое, но одновременно совершенно не человеческое.

Газета The Dallas Morning News сообщала следующее:

"Предполагается, что пилот корабля был единственным на борту, и, хотя его останки были сильно изуродованы, было подобрано достаточно материала, чтобы показать, что он не был жителем этого мира". Газета также говорила о документах, найденных на предполагаемом мертвом инопланетянине, и утверждалось, что эти бумаги содержали "неизвестное иероглифическое" письмо.

Один из местных чиновников увлекался астрономией и сделал предположение, что это существо прибыло с Марса. В концу 19 века многие астрономы увлекались Марсом и некоторые даже делали смелые утверждения, что там есть смена времен года.

Кроме того, в 1877 году итальянский астроном Джованни Скиапарелли как раз обнаружил пресловутые "марсианские каналы" – странные полосы на поверхности Марса и немало людей после этого были убеждены, что на Марсе существует цивилизация.

Некоторые очевидцы говорили, что металл, из которого был создан разбившийся корабль, выглядел как смесь алюминия и серебра. Люди приезжали отовсюду, чтобы осмотреть обломки и собрать "на память" кусочки этого странного металла.

На следующий день тело погибшего "марсианина" было похоронено на местном кладбище и на его могиле была установлена каменная плита с выбитым изображением вытянутого НЛО.

Эта могила с надгробным камнем благополучно существовала до 1973 года, а потом некто разрыл могилу и украл останки и камень.

В 2018 году вышла книга уфолога Керри Хаггарда, в которой он утверждал, что тело аврорского пришельца похитило правительство США, чтобы в руки людей не попали доказательства существования внеземной жизни.

В своей книге Хаггард много ругает американские власти, обвиняя их в коррупции, укрывательстве и сокрытии улик. Он приводит множество примеров того, что странные "дирижабли" 1897 года были реальностью, о них сообщали множество источников в разных штатах и что тело пришельца в самом деле существовало.