«Черный принц» – спутник инопланетной цивилизации на околоземной орбите?

15.10.2020, 6:41, Разное

Вокруг Земли летают сотни спутников, запускаемых со всевозможными исследовательскими и научными целями. Однако есть среди них один, на который не претендует ни одно государство. И вообще, есть подозрение, что сделали его не на Земле.

Ничейный спутник

Ещё в 1958 году американский астроном-любитель Стив Слейтон, обладатель 20-дюймового телескопа, наблюдая за Луной, заметил на ее фоне некий объект. Небесное тело быстро пересекло лунный диск и пропало. Слейтон сделал вывод, что объект был черного цвета, и поэтому на фоне темного неба не наблюдаем. Астроном сделал расчеты и попытался определить, когда объект вновь окажется на фоне Луны.

В высчитанное время объект появился в определенной Слейтоном точке. Понаблюдав за телом, Стив определил его диаметр (около 10 метров) и высоту полета (1-2 тысячи км. над Землей). Слишком высокая скорость и странная траектория подтолкнули его к выводу об искусственном происхождении объекта, о чем он и заявил прессе.

В 1958 год только две страны запускали спутники: СССР и США. Однако спешившие объявить миру о каждом своем новом достижении в космической гонке ни СССР, ни США не признали обнаруженное небесное тело своим. Американские военные запросили у Слейтона характеристики орбиты и вскоре заявили, что ни одна радиолокационная станция спутника не нашла.

Оскорбленный астроном-любитель пригласил к телескопу репортеров и те своими глазами наблюдали спутник, который военные астрофизики со всей их аппаратурой не могут найти. Пресса издевалась над военными. Астроном-любитель заткнул за пояс НАСА!

А радиолокационные станции СССР и США по-прежнему объекта не находили, хотя ученые наблюдали его визуально на фоне лунного или солнечного диска.

Спутник становится “Черным принцем”

Тайны спутника множились. Военные заявили что Слейтон скорее всего наблюдал метеорит. Все ракеты запускаются по ходу вращения планеты, чтобы преодолеть земное притяжение. А обнаруженный Слейтоном объект вращается в обратную сторону. Поэтому искусственным спутником, запущенным с Земли он быть никак не может. И вот тогда впервые прозвучало допущение, что спутник может быть сделанным и не на Земле.

В 1974 году советский писатель-фантаст А. Казанцев в романе «Фаэты» описал инопланетный спутник «Черный принц», вращающийся вокруг Земли. Роман был переведен на несколько языков. Название спутника сразу же приклеилось к небесному объекту. Так он получил имя.

Находка горьковских радиофизиков

Через 20 лет горьковские радиофизики испытывали созданную ими сверхчувствительную аппаратуру, позволявшей определять температуру небесных тел. Во время тестирования был обнаружен объект с температурой свыше 200 градусов по Цельсию. Это был «Черный принц», у которого теперь стало на одну загадку больше.

В 1991 году американский ученый Том Эриксон попытался объяснить невидимость «Черного принца» для радиолокационных систем. По его версии тело покрыто слоем графита, поглощающего радиоволны. Ни подтвердить, ни опровергнуть это предположение пока невозможно. Невидимость «Черного принца» так и остается тайной.

“Черный принц” найден

В 1998 году астронавты американского корабля-челнока «Индевор» SNS-88 увидели «Черного принца» воочию и сделал его снимки. Изучив их, ученые осторожно сделали вывод, что это обломки искусственного происхождения.

Ученый мир пока не готов признать «Черный принц» спутником внеземной цивилизации, с непонятно какой целью наблюдающим за нашей планетой. И действительно, достаточных оснований для такого смелого допущения нет.

Так что пока вокруг Земли летает непонятно что, взявшееся непонятно откуда. Ни одна тайна его пока не раскрыта. И даже если согласиться, что «Черный принц» – действительно всего лишь обломок космического корабля, остается открытым вопрос: какого корабля?