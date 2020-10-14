“Трудно поддается логике”. Украинский посол прокомментировал ноту Беларуси из-за указа Зеленского о привлечении белорусских IT-специалистов

14.10.2020, 23:55, Новости дня

Украинский посол в Беларуси Игорь Кизим заявил, что его пригласили в министерство иностранных дел республики не только из-за указа украинского президента Владимира Зеленского о привлечении белорусских IT-специалистов. Об этом посол написал в Facebook.

“Сразу хочу оговориться, что встреча носила хотя и эмоциональный, но конструктивный характер и касалась не только этого вопроса. Но что касается именно этого вопроса, то у меня лично такая постановка вопроса вызвала определенное недопонимание, а перечисленные в ноте ссылки о якобы нарушениях Украиной отдельных базовых двухсторонних межгосударственных и межправительственных соглашений трудно поддаются логике”, – отметил он.

Кизим подчеркнул, что указ был принят в связи с обращениями тех самых белорусских специалистов, которыми было высказано желание работать в Украине, и их просьбами создать для этого более приемлемые условия их пребывания.

“При этом очевидно, что если такая просьба была высказана, значит, их что-то не устраивает у себя дома, в Беларуси. Они захотели уехать в другую страну, и очевидно, что в силу многих обстоятельств Украина для них – очень привлекательный выбор (понятный язык, родственные связи, общее образование и т.д.). И Украина готова таких людей принять. Так в чем же тут “недружественность”. Как мне кажется, это скорее акт помощи тем людям, которым сейчас нелегко в Беларуси (хотя бы временно)”, – добавил посол.

Кизим вспомнил указ президента Беларуси Александра Лукашенко от 2014 года, который касался оказания помощи украинцам, которые были вынуждены из-за развязанной Россией войны на украинском Донбассе бежать в том числе и в Беларусь.

“И речь сейчас не о численности украинцев, которых принял братский белорусский народ (спасибо ему за каждого украинца), а о готовности в трудный период оказать помощь тем, кто в ней нуждается. А бизнес, какой бы сферы он ни касался, будет оставаться и работать там, где созданы условия для его развития, честной конкуренции и получения прибыли. И исключений, как мне кажется, тут нет”, – резюмировал он.

Сегодня, после длительного перерыва, вызванного, в том числе и COVID -19, был приглашен в МИД Республики Беларусь, где… Posted by Ihor Kyzym on Kolmapäev, 14. Oktoober 2020

2 октября Зеленский подписал указ №420/2020 о мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов – граждан Беларуси.

Согласно указу, Кабинет Министров должен продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

Вскоре после подписания указа МИД Беларуси вручил ноту Кизиму. В Минске считают, что указ Зеленского подрывает доверие в двухсторонних отношениях и идет вразрез с положениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Беларусью и Украиной.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Под репрессии властей попала и белорусская IT-компания PandaDoc. Ее основатели предлагали белорусским силовикам финансовую помощь, если те уйдут из органов. В результате четверым сотрудникам IT-компании предъявили обвинение в мошенничестве, а сама компания сообщила о закрытии проекта помощи силовикам и решила перенести офис в Украину.

Еще 12 белорусских компаний, которые работают в отрасли IT и других технологических отраслях, в том числе в “зеленой” энергетике, решили переехать в Латвию.