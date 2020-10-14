 

В РФ задержали тещу убитого и расчлененного рэпера Картрайта

14.10.2020, 23:55, Новости дня

В Санкт-Петербурге задержали тещу убитого и расчлененного рэпера Энди Картрайта (уроженца Украины Александра Юшко) по подозрению в его убийстве. Об этом сообщает издание “Фонтанка”.

Следственный комитет РФ готовит ходатайство о заключении Елены Кохал под стражу.

По мнению следствия, она присутствовала в квартире в момент предполагаемого убийства и расчленения тела потерпевшего.

Елена Кохал – мать жены рэпера Марины Кохал, которая является подозреваемой в убийстве. Следком считает, что жена рэпера для убийства использовала медицинский препарат, приобретенный в аптеке. Она якобы заранее спланировала преступление. Однако эксперты не знают точной причины смерти музыканта, отмечает издание.

Елену Кохал планируют доставить в суд 15 октября.

О смерти Картрайта стало известно 30 июня. По информации правоохранителей, останки тела музыканта хранились в холодильнике в расчлененном состоянии.

О смерти музыканта в полицию заявил юрист, который узнал о случившемся от жены Юшко Марины Кохал, – в разговоре с ним женщина сообщила, что расчленила тело музыканта, который якобы умер от передозировки наркотиков несколько дней назад.

Энди Картрайт (настоящее имя артиста – Александр Юшко) родился в 1990 году в Нежине (Черниговская область). Он известен как хип-хоп-исполнитель, баттл-рэпер и резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle. В РФ музыкант проживал без регистрации.

Свой первый альбом музыкант выпустил в 2012 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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