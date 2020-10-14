В РФ зарегистрировали два препарата для лечения коронавируса

14.10.2020, 23:48, Новости дня

Минздрав РФ зарегистрировал отечественный и импортный противовирусные препараты «Ремдесивир», сообщила пресс-служба министерства.

«Минздрав РФ зарегистрировал два противовирусных препарата «Ремдесивир» для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС. В министерстве уточнили, что регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что фактически международных противовирусных препаратов есть всего два – американский «Ремдесивир» и российский «Авифавир». При этом он назвал ряд преимуществ российского препарата «Авифавир» перед американским «Ремдесивиром».

Напомним, «Ремдесивир» использовался при лечении президента США Дональда Трампа от новой коронавирусной инфекции.