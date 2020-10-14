В РФ зарегистрировали два препарата для лечения коронавируса
14.10.2020, 23:48, Новости дня
Минздрав РФ зарегистрировал отечественный и импортный противовирусные препараты «Ремдесивир», сообщила пресс-служба министерства.
«Минздрав РФ зарегистрировал два противовирусных препарата «Ремдесивир» для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС. В министерстве уточнили, что регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что фактически международных противовирусных препаратов есть всего два – американский «Ремдесивир» и российский «Авифавир». При этом он назвал ряд преимуществ российского препарата «Авифавир» перед американским «Ремдесивиром».
Напомним, «Ремдесивир» использовался при лечении президента США Дональда Трампа от новой коронавирусной инфекции.
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