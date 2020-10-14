В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

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14.10.2020, 23:48, Новости дня

В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками в работе Instagram сталкиваются жители США, а также Великобритании, Нидерландов, Польши, Испании и других стран Европы. На проблемы жалуются граждане стран Латинской Америки, в частности Бразилии. В РФ о неполадках особенно активно сообщают жители Москвы. Проблемы в работе Facebook в основном фиксируются на территории США, передает ТАСС.

Большая часть пользователей Instagram жалуется на проблемы со входом в аккаунт (47%), примерно 35% сталкиваются с трудностями при просмотре ленты, еще у 17% наблюдаются неполадки с работой сайта. В то же время 36% жалоб на работу Facebook связаны с просмотром новостной ленты, 34% пользователей жалуются на полное отключение социальной сети, еще 29% испытывают проблемы с входом в Facebook.

Напомним, в прошлую субботу глобальный сбой произошел в работе Facebook. Кроме того, 7 октября неполадки наблюдались в работе видеохостинга YouTube.

Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в РФ в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.



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