В мире: Выборы президента США станут состязанием фальсификаторов

14.10.2020, 23:48, Новости дня

Россияне не верят в честность и прозрачность американских выборов, показал проведенный ВЦИОМ опрос. Жители РФ не доверяют ни самому формату волеизъявления, ни голосованию по почте. Кстати, именно оно может стать причиной того, что президент США в этот раз определится не по результатам подсчета голосов. Так считают участники прошедшего в среду круглого стола, посвященного президентским выборам в Америке.

Хотя Соединенные Штаты и считает себя образцовым примером народовластия, подавляющее большинство граждан РФ сомневается в эффективности и прозрачности заокеанской избирательной системы. Это показал недавно проведенный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого в среду представил социолог Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ.

«Если мы говорим про существующий в США формат непрямых выборов, то абсолютное большинство россиян (66%) заявили – такая система неспособна обеспечить справедливость волеизъявления», – сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему «Как проходят выборы президента США?», организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) на площадке МИА «Россия сегодня». Исследование проводилось на фоне подготовки к голосованию 3 ноября, когда Америке предстоит сделать выбор между нынешним хозяином Белого дома Дональдом Трампом и кандидатом от демократов, бывшим вице-президентом Джо Байденом.

Правда, следует уточнить: досрочное голосование уже идет полным ходом в Техасе, Виргинии, Вермонте и некоторых других штатах. Накануне число «досрочников» перевалило за 10 млн. Причем, опасаясь коронавируса, в этой кампании американцы куда чаще, чем обычно, голосуют по почте. Телеканал CNN на прошлой неделе сообщил о первом скандале – в штате Нью-Йорк почтальон попался на том, что выбросил в мусорный ящик не менее сотни бюллетеней. Эксперты-американисты неоднократно указывали на систему почтового голосования как на один из самых уязвимых элементов американской демократии. Судя по опросу ВЦИОМ, такого же мнения придерживаются и многие обычные россияне. «39% участников опроса сказали, что передача бюллетеней по почте снижает честность выборов, только 7% заявили о повышении честности», – заметил Мамонов.

Но гораздо более опасным россияне считают власть денег, а точнее – влияние безграничного предвыборного фонда кандидатов на ход кампании, констатировал эксперт ВЦИОМ. «Только 7% заявили, что такая система способствует повышению честности выборов. 47% заявили об обратном», – рассказал социолог.

Принятое в США «непрямое голосование», которое упомянул Мамонов – главный элемент американской системы, который коренным образом отличает ее от российской, да и от систем большинства стран мира. Как известно, кандидат, получивший большинство голосов граждан США, совсем необязательно становится лидером страны. Его победа зависит от коллегии выборщиков, которых выдвигает каждый штат и столичный округ Колумбия. Кандидату нужно заручиться поддержкой не менее 270 выборщиков из 538 членов коллегии.

В истории американской демократии было как минимум четыре случая, когда по числу голосов в целом по стране побеждал один кандидат, а в Белый дом торжественно въезжал его соперник, напомнили участники круглого стола ЭИСИ. «Ярким примером были выборы 2000 года, когда Альберт Гор набрал на полмиллиона голосов больше Джорджа Буша-младшего. Но Буш победил благодаря 25 голосам выборщиков от штата Флорида, где по случайному стечению обстоятельств губернатором оказался его брат», – заметил политтехнолог Сергей Зверев, президент «Компании развития общественных коммуникаций» (КРОС).

«Это, безусловно нельзя считать очевидным демократическим выбором. Кстати, вспомним и последние выборы господина Трампа. Как мы знаем, за него проголосовало меньшинство», – подчеркнул директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Судя по свежему опросу CNN, в этот раз за Байдена готовы голосовать 57% потенциальных избирателей, в то время как Трамп может набрать лишь 41%. Но это вовсе не гарантирует победу демократа, отметили участники круглого стола.

«Если штат контролируют республиканцы, то они использует административный ресурс в своих интересах, если демократы – в своих»,

– констатировал Григорьев. По его мнению, низкая оценка, которую поставили россияне – участники опроса ВЦИОМ американской демократии, соответствует реальному положению вещей. Эксперт напомнил о том, что представителям ОП довелось в составе группы международных наблюдателей присутствовать на выборах в США 2012 года. «Мы видели воочию, что происходит на избирательных участках. Никакого нормального общественного контроля за ходом голосования нет абсолютно. Могу констатировать, что избирательная система в Америке – одна из наихудших в мире», – рассказал эксперт. Политолог сослался на оценки самих же американских экспертов, согласно которым, «данные более 20 млн человек, внесенных в списки предварительного голосования, не соответствуют действительности и около 1,5 млн из них – мертвые души».

«Использование административного ресурса» искажает выбор американцев в течении не менее чем сотни лет, считает Григорьев. По его мнению, это стало возможным в силу того, что американская избирательная система, сложившаяся еще в конце XVIII века, по природе своей остается архаичной и, следовательно, вопиюще неэффективной.

«Отцы-основатели Соединенных Штатов ориентировались на демократию древнегреческих полисов. А в них выбирать могли свободные, богатые мужчины, но не весь народ. И до сих пор, несмотря на многочисленные поправки, сохраняются фильтры, не допускающие все население к решению судеб государства», – отметил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Следы этого «античного» деления на полноценных граждан и плебеев можно наблюдать по сей день. «По закону ряда штатов, к голосованию допускается только «добросовестный гражданин», а степень этой «добросовестности» может по своим соображениям определять местная администрация. Кроме того, во многих штатах применяются завуалированные цензы оседлости и грамотности, отрезающие от избирательного процесса чуть ли не половину граждан», – отметил глава совета Российского общественного института избирательного права, член президентского Совета по правам человека Игорь Борисов. Сложно считать этот анахроничный механизм соответствующей современным представлениям о народовластии, делает вывод эксперт.

Несколько иного мнения придерживается профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло. «Вряд ли можно назвать архаичной избирательную модель, которая так долго эффективно работает в американских условиях», – заметил он. По его мнению, масштабные подтасовки на самих выборах, которыми сейчас пугает Трамп, маловероятны.

«Поскольку политические оппоненты следят друг за другом с лупой в руках, вбросы – в частности, при досрочном и почтовом голосованиях – исключены. Это невыгодно и опасно, ведь следят не только оппоненты, но и агенты ФБР», – полагает эксперт. Впрочем, еще до голосования, признал Манойло, в ходе избирательной кампании сознание электората, несомненно, подвергается изощренной и грубой манипуляции с помощью пропаганды обоих кандидатов.

«Судя по всему, 3 ноября мы будем наблюдать две кампании по фальсификации – республиканскую за Трампа и демократическую за Байдена»,

– полагает Григорьев. Финал может превратиться в фарс – кандидаты оспорят победу друг друга, предрекают участники круглого стола. «В американских масс-медиа уже звучат предсказания, что кампания-2020 завершится не на избирательных участках, а в залах судебных заседаний», – указал модератор встречи, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

«Соперникам надо уже готовиться не к самому голосованию, а к судебным тяжбам, которые начнутся сразу после выборов. Можно назвать это вторым туром голосования, – добавил Манойло. – Кстати, на месте американских законодателей я бы вообще обновил избирательную систему таким положением».

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