Почему ты не мочишь Рыбку? – Личное мнение

14.10.2020, 23:40, Разное

Одна читательница меня спросила, почему я не мочу Настю Рыбку. Вот же, говорит она, порок в своём обличье — падшая девка, как она есть.

И пишешь ты о ней, Лена, даже когда ты пишешь, не злобно! Мало злости, будто она тебе нравится.



Фото: Соцсети

Что мне ответить? Порочная Рыбка? Возможно, но злости у меня на неё действительно нет.

Настя — обычная девочка, которая попала в молодости в ту же ловушку, в которую попадают многие девочки из провинции.

Сидят в своих Пердюлях, листают Инстаграмчики. Смотрят, как такие же девочки красиво живут.

Потом собирают сумки и рвут в столицу. А тут — какие у них возможности? Если симпатичная, то можно пристроить писечку. Смотрите, что говорит сама Настя откровенно об этом:

«Современный мир жесток. Парни с деньгами или красивой мордашкой считают, что им можно все. Сейчас в период короновируса участились случаи домашнего насилия. И девочки терпят. У каждого есть свое “ради”».

Кто лучше неё знает, как оно есть на самом деле? Я посмотрела клип Насти, вот он — посмотрите его.

Может быть, с точки зрения вокала или ещё чего-то он не дотягивает до стандартов Грэмми, зато в нём всё, как оно будет у девочки из Перми. В лучшем случае — будет, в худшем — её тело найдут в лесополосе изнасилованным. Но и лучший вариант — сами видите, что.

Настя совершенно здраво оценивает мужчин, на которых охотятся девки. Мразь любит только себя. Тебя он может подсадить на наркотики. Избить. Изнасиловать. В общем, ты — если посмотреть на красивую инста-картинку роскошной жизни — просто вещь.

Я не могу «мочить» Рыбку. Мне её жалко. Но что меня радует, вот ей — повезло. У Насти, в отличие от большинства понаехавших писечек, есть мозг, и она им пользуется.

Но кроме понимания, у меня есть к Насте и уважение. Да, пусть жизнь её сладкой не назовёшь, но она смогла не потеряться, не опуститься, выжить. И это — важный момент, когда человек способен, вопреки обстоятельствам, найти себя, а не сидеть в дерьме.

Когда у вас болит зуб, вы идёте к зубному врачу. Когда вам захочется красивой жизни за счёт мужика, как у писечек в Инстаграме, посмотрите клип Насти Рыбки. Она эту изнанку хорошо знает и показала вам.

А теперь честно ответьте: хотите жить за счёт мужика-миллионера?