 

Роскосмос вернул Рогозину аккаунт в Twitter

14.10.2020, 23:08, Новости дня

Страница генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в социальной сети Twitter вновь вернулась к нему.

Несмотря на то, что страница Рогозина в Twitter стала официальной страницей госкорпорации и была переименована в «Госкорпорацию Роскосмос», теперь она названа «Рогозин».

Также фото аккаунта заменено на логотип госкорпорации.

Напомним, 3 июня страница Рогозина в Twitter стала официальной страницей Роскосмоса, а его личные данные сменились на данные госкорпорации. У официальной страницы Роскосмоса, созданной в 2014-м, в соцсети 153 тыс. читателей. Рогозин завел страницу в 2009-м, у него, а теперь у второго аккаунта Роскосмоса 766 тыс. подписчиков.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Золото стало приносить РФ больше дохода, чем газ

19.08 / «Росэлектроника» создает новые материалы для печатных плат

26.09 / Американца приговорили к тюрьме за организацию вечеринок в пандемию

08.10 / Стали известны возможности российской системы дистанционного зондирования Земли

06.08 / В Полтаве на месте возведения многоэтажной новостройки обрушились строительные леса. Есть пострадавшие

23.07 / Экспорт электроэнергии в Беларусь может стать прикрытием для Геруса по восстановлению импорта – Кучеренко

08.09 / Меркель назвала ситуацию с Навальным не внутригерманским делом

11.08 / Коронавирус выявили у десяти монахов Крыпецкого монастыря под Псковом

08.08 / Эксперт из Польши указал на уязвимость стран Балтии перед Россией

09.09 / Создан метод выпуска сплава для имплантов, который схож с человеческой костью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска