 

Ракова выразила надежду, что новые ограничения в школах не потребуются

14.10.2020, 23:08, Новости дня

Власти Москвы надеются, что вводить в школах новые меры против распространения коронавируса не понадобится, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Мы ориентируемся на ту заболеваемость, которая складывается в определенный период времени. Надеюсь, что других мер (в школах – прим. ВЗГЛЯД) не понадобится, мы удачно справимся с этой ситуацией и вернемся к нормальному режиму работы», – сказала Ракова в эфире Первого канала.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после каникул, с 19 октября, ученики 1–5-х классов смогут вернуться в школу и продолжить занятия в обычном режиме. Обучающихся в 6–11-х классах на ближайшие две недели переведут на дистанционный режим обучения. Кроме того, учителей старшего возраста временно заменят старшекурсники и выпускники педагогических вузов.



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