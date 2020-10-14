Боевики из ЕС погибли при подготовке провокации с химоружием в Идлибе

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14.10.2020, 22:48, Новости дня

Боевики из числа граждан стран Европы и Северной Африки погибли в результате взрыва склада с боеприпасами и хлором при подготовке провокации в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

По информации центра, «11 октября в районе населенного пункта Маарет-эль-Ихуан (13 км севернее города Идлиб) произошел подрыв склада с боеприпасами и хлорсодержащими веществами, подготовленными террористами для химпровокаций», передает ТАСС.

«На месте взрыва от удушья погибли четыре боевика, среди которых граждане стран Европы и Северной Африки», – сказал Гринкевич. Он призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах Сирии.

Накануне в район Сфухона в Идлибе террористы доставили несколько бочек с хлором в попытке организовать провокацию с использованием отравляющих веществ.

Ранее РФ неоднократно предупреждала о намерении боевиков устроить провокацию с химоружием в сирийском Идлибе.



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