 

Москвичей предупредили о выпадении первого снега

14.10.2020, 22:48, Новости дня

Выпадение первого мокрого снега вероятно в Москве в выходные дни, однако временный снежный покров не сможет образоваться, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«И завтра, и в четверг, и в пятницу небольшие и кратковременные дожди, а вот в выходные, когда ночные температуры будут отрицательными, возможен мокрый снег», – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Однако, по словам научного руководителя Гидрометцентра России, москвичам не стоит рассчитывать на образование даже временного снежного покрова, так как почва еще достаточно прогрета.

По данным Гидрометцентра, в четверг днем в Москве ожидается 13-15 градусов тепла, в пятницу – 7-9 градусов тепла, в субботу – 5-7 градусов тепла, в воскресенье – 1-6 градусов тепла, в понедельник – 2-7 градусов тепла, во вторник – 3-8 градусов тепла. Ночные заморозки начнутся в Москве в ночь на субботу.

Ранее россиян предупредили о сильных морозах в ряде регионов страны.



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