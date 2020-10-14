Новый универсал Lada Largus FL заметили в Сочи

14.10.2020, 22:40, Новости дня

Фотошпионам удалось запечатлеть в районе Адлера обновленную отечественную модель LADA Largus FL.

В частности, данный автомобиль сохранил плотный защитный камуфляж, однако даже через него оказались раскрытыми некоторые детали. Специалисты констатировали, что новинка LADA Largus FL имеет решетку радиатора, похожую на актуальные версии Vesta и Granta. Более того, экспреты не исключают, что здесь также будут продублированы боковые зеркала от популярного седана.

Салон новинки отличится более качественными креслами, мультимедийным комплексом, модернизированной панелью приборов и другими параметрами. Также есть предположения, что обнаруженный экземпляр имеет полный электропакет стеклоподъемников. Остальные детали о новом универсале пока не раскрыты производителем.