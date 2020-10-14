 

В РФ представили новый седан Rolls-Royce Ghost

14.10.2020, 22:40, Новости дня

Британская автомобильная компания Rolls-Royce презентовала на российском рынке обновленный седан Rolls-Royce Ghost.

Премьера роскошной модели проходила в столице. Усовершенствованный экземпляр имеет 6,75-литровый бензиновый двигатель с мощностью 571 л.с. Кроме того, данный автомобиль приводится в движение 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и обладает полным приводом.

Следует отметить, что мировой дебют новинки Ghost прошел в прошлом месяце, тогда как позже производителем были озвучены характеристики модернизированной версии в удлиненном кузове Rolls-Royce Ghost Extended. Остальные данные о модели для российского рынка будут озвучены несколько позже.



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