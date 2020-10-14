 

Захарова ответила на вопрос о возможном прекращении диалога с ЕС

14.10.2020, 22:08, Новости дня

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на вопрос о том, могут ли новые антироссийские санкции стать «последней каплей» для взаимоотношений с Европейским союзом.

Захарова отметила, что РФ незачем отчитываться о своей надежности как партнера. «Мы свою надежность показали и демонстрировали на протяжении десятилетий. Мало того, в кризисные моменты для наших западных партнеров мы всегда приходили им на помощь», – сообщила официальный представитель МИД РИА «Новости».

«Если мы говорим о Российской Федерации и о том бизнесе, о тех делах, в которых с Европейским союзом участвует РФ в целом как государство, Москва политически – когда мы подводили своих коллег из ЕС? Может быть, мы прерывали поставки газа, может быть, мы на ниве энергодипломатии были нечистоплотны – когда такое было? Десятилетиями мы поставляли ресурсы, десятилетиями являлись надежным оператором, несмотря на то, что менялось не только название, но и политический строй в нашей стране – ресурсы как поставлялись, так и поставляются», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Поэтому вопросы адресуйте им – что они имеют в виду, и пусть они теперь доказывают свою надежность как партнеров», – сказала официальный представитель МИД России.

Ранее в среду министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность, что нынешняя линия Евросоюза в отношении РФ без последствий не останется.

Накануне Лавров предупредил, что Москва может перестать вести диалог с Брюсселем, если в Европе не осознают необходимость взаимного уважения между партнерами.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Fox News – «здоров как бык» — во время интервью Джонсон отжался от пола и рассказал о планах по восстановлению экономики

12.10 / Двух участников встречи Лукашенко с арестованными оппозиционерами выпустили из СИЗО

04.07 / Владелец “Спаратка” Федун выразил соболезнования семье Нурмагомедовых

10.09 / Китайские ученые подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19

14.09 / «Земля кочевников» победила на фестивале в Венеции

24.07 / В РФ подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

02.08 / Crew Dragon с астронавтами направился от МКС к Земле

05.07 / Япония: проливные дожди привели к гибели, как минимум, 16 человек

09.09 / Hyundai завершила тестирование нового кроссовера Tucson

14.07 / В Кремле оценили призыв миллионеров повысить налоги для богатых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска