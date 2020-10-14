 

Мнение: Киргизские сожаления

14.10.2020, 22:00, Разное

Киргизские сожаления.

О чем будет сожалеть Жээнбеков, мы узнаем позднее.

Пока что он объявил, что пока в стране не пройдут новые парламентские выборы, он в отставку не уйдет, чтобы сохранить стабильность.
По всей видимости, в ближайшие недели мы узнаем имя преемника, которого начнут продвигать в будущие президенты.

Не попавшие на раздел власти оппозиционеры уверены, что Жапаров и Исаев сговорились с Жээнбековым, чтобы дать тому возможность не только продолжить править как минимум до выборов, но и назначить своего человека президентом.
Протесты с требованием отставки Жээнбекова продолжаются до сих пор, причем Жапаров призывает митингующих против Жээнбекова разойтись. Примечательно, что часть сторонников Жапарова отказалась расходиться и начали требовать назначить уже назначенного премьер-министром Жапарова, еще и президентом Киргизии.
Оппозиция (вернее не попавшая в договорняки ее часть) пытается сейчас помешать сговору Жапарова и Исаева с Жээнбековым и добиться включения в счастливый праздник передела власти, на который она пока не попала.
Также сообщается, что с Жээнбековым и Жапаровым встречался представитель АП РФ и обсуждались вопросы стабилизации ситуации в Киргизии.

PS. Жапаров объявил, что будет добавиться возвращения в паспорт графы национальность. Теперь точно заживут.


Жапаров во время мини-киргизинга 2011-го года.

Источник: Colonel Cassad



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