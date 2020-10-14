В Египте археологи рассекретили содержимое саркофага “смотрителя престолов”

14.10.2020, 21:53, Разное

В Египте археологи впервые рассекретили содержимое обнаруженного в сентябре саркофага “смотрителя престолов”. Гробница была найдена на территории провинции под названием Эль-Минья.

Для того, чтобы достать ценный артефакт специалистам археологической миссии Министерства по делам древностей Египта пришлось спуститься в колодец, глубиной в пять метров, который был завален мусором. Исследователи выяснили, что захоронение принадлежало “Великому Кхуму, смотрителю престолов”, являвшемся еще и верховным жрецом бога Джехути. Время его жизни приходится на период правления Саисской династии – 685-525 гг. до нашей эры. Саркофаг Джехути Умм Хотеба содержал целую коллекцию разнообразных фигур скарабеев и других амулетов.

Часть украшений имела форму сердца, а один из артефактов имел голову древнеегипетской богини Хатхор. Ее еще называли “владычицей Дендеры”. Хатхор являлась богиней неба, любви, радости и была покровительницей материнства, танцев и плодородия. На других амулетах были изображены четыре сына бога неба и солнца Гора. В гробнице также были выявлены ушебти – обязательный атрибут погребений. Это статуэтки-идолы, предназначенные для помощи умершему в загробном мире. Ушебти также использовались для наложения различных заклинаний.