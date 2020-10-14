 

В Египте археологи рассекретили содержимое саркофага “смотрителя престолов”

14.10.2020, 21:53, Разное

В Египте археологи впервые рассекретили содержимое обнаруженного в сентябре саркофага “смотрителя престолов”. Гробница была найдена на территории провинции под названием Эль-Минья.
Для того, чтобы достать ценный артефакт специалистам археологической миссии Министерства по делам древностей Египта пришлось спуститься в колодец, глубиной в пять метров, который был завален мусором. Исследователи выяснили, что захоронение принадлежало “Великому Кхуму, смотрителю престолов”, являвшемся еще и верховным жрецом бога Джехути. Время его жизни приходится на период правления Саисской династии – 685-525 гг. до нашей эры. Саркофаг Джехути Умм Хотеба содержал целую коллекцию разнообразных фигур скарабеев и других амулетов.

Часть украшений имела форму сердца, а один из артефактов имел голову древнеегипетской богини Хатхор. Ее еще называли “владычицей Дендеры”. Хатхор являлась богиней неба, любви, радости и была покровительницей материнства, танцев и плодородия. На других амулетах были изображены четыре сына бога неба и солнца Гора. В гробнице также были выявлены ушебти – обязательный атрибут погребений. Это статуэтки-идолы, предназначенные для помощи умершему в загробном мире. Ушебти также использовались для наложения различных заклинаний.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Россиян предупредили о подорожании товаров в августе из-за падения курса рубля

01.07 / «Би-би-си»: пожилым избирателям в подмосковном Лыткарине выдавали на участке по тысяче рублей

13.08 / Мнение: Те же грабли

02.07 / У детей с COVID-19 могут проявляться неврологические симптомы вместо респираторных

28.09 / Навальный поблагодарил навещавшую его в больнице Меркель

03.09 / Почему российской власти не стоит доверять Лукашенко

28.07 / Режиссер Джим Ракете о своем фильме про экологический кризис, опасных съемках и Грете Тунберг

01.10 / Зара прокомментировала слухи о романе с бойцом Артемом Лобовым

08.07 / Скандалы: Бумажный «рецепт» против «красной зоны»

10.10 / МИД РФ: Россия предоставит Армении и Азербайджану кредит на $3,5 млрд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска