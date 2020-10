Пользователи соцсетей раскритиковали фото премьер-министра Финляндии в пиджаке на голое тело, им вспомнили обнаженного Маннергейма

14.10.2020, 21:50, Новости дня

Пользователи социальных сетей в Финляндии раскритиковали премьер-министра страны Санну Марин, которая снялась в фотосессии для модного журнала Trend в черном пиджаке на голое тело. Об этом 12 октября сообщило финское издание на Yle.

Trend обнародовал анонс с Марин в своем Instagram, после чего некоторые подписчики высказали мнение, что такой наряд неуместен для главы правительства страны.

Переглянути цей допис в Instagram

Ylpeänä esittelemme: lokakuun Trendin kannessa loistaa mieletön @sannamarin ⠀ ⠀ Pääministeri Sanna Marinilla on eturivin paikka esimerkkinä, esikuvana, asioiden muuttajana ja vaikuttajana. Työ on paineistettua, mutta hyvät unenlahjat ja rautaiset hermot auttavat. Mutta Marin tunnustaa myös, että uupumuksen tunteet saattavat tulla myöhemmin:⠀ ⠀ ”On selvää, että nämä vuodet jättävät jälkensä. Tämä ei ole tavallista työtä eikä tavanomaista elämää vaan raskasta monellakin tavalla. Voi olla, että paine ja uupumus kertyvät ja tulevat myöhemmin. Tilanteissa on ollut pakko laittaa tunteet sivuun, mutta kyllähän ne kasautuvat.” ⠀ ⠀ Lue kiinnostava haastattelu kokonaisuudessaan tänään lehtihyllyille saapuneesta Trendistä! Antoisia lukuhetkiä! ⠀ ⠀ Kuva: @jonaslundqvist⠀ Tyyli: @suvipout

Допис, поширений Trendi & Lily (@trendimag) 8 Жов 2020 р. о 2:00 PDT

В ответ пользователи Instagram стали выкладывать свои фото в подобном наряде. Их посты сопровождаются хэштегами #imwithsanna и #naisvihanäkyväksi.

В поддержку своего премьера выступили телеведущие и кинематографисты Финляндии. А адвокат Отто Мери обнародовал в своем Twitter фото генерала и президента Финляндии Карла Маннергейма, который сидит на лошади, будучи при этом абсолютно голым.

“Сегодня политиков фотографируют без бюстгальтера. Раньше политики сидели на спине лошади на своих яйцах”, – так подписал он фото.

Судя по информации из соцсетей, это снимок 1914 года – времен Первой мировой войны. На нем будущий президент Финляндии готовится форсировать реку вместе со своим полком.

Nykyään poliitikot valokuvataan ilman rintaliivejä. Ennen vanhaan tulevat poliitikot istumassa munasilleen hevosen selässä. #Marin #Mannerheim pic.twitter.com/lcS0uMimDJ

— Otto Meri (@OttoMeri) October 10, 2020

Санна Марин заняла пост премьер-министра Финляндии в декабре 2019 года и стала самым молодым премьер-министром в истории этой страны (ей 35 лет). Ранее политик занимала должность министра транспорта и коммуникаций.