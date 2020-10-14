 

Большинство шотландцев выступают за независимость от Великобритании – опрос

14.10.2020, 21:50, Новости дня

Независимость Шотландии от Великобритании поддерживает рекордное количество шотландцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos MORI, опубликованные 14 октября.

Среди тех, кто с большой вероятностью проголосует на референдуме о независимости, 58% сказали бы, что проголосовали бы “за”, а 42% проголосовали бы “против”.

Почти две трети (64%) шотландцев говорят, что правительство Великобритании должно разрешить провести еще один референдум о независимости в течение следующих пяти лет, если Шотландская национальная партия получит большинство мест на выборах в шотландский парламент в 2021 году, тогда как треть (34%) считает, что правительство Великобритании не должно допустить этого.

В сентябре 2014 года шотландцы провели референдум о независимости. Тогда 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

В октябре 2019 года первый министр Шотландии Николе Стерджен заявила, что новый референдум о независимости Шотландии должен состояться в 2020 году, однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал в проведении референдума.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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